1 Gemma resta bloccata in ascensore

Disavventura nelle scorse ore per Gemma Galgani e stavolta nulla a che vedere con l’amore o battibecchi vari nei confronti di Tina Cipollari o degli altri protagonisti di Uomini e Donne. Durante il pomeriggio di venerdì 9 luglio la dama del dating show è rimasta bloccata in ascensore.

Fatto che Gemma Galgani ha raccontato su Instagram ai suoi fan, ai quali ha chiesto qualche consiglio su come risolvere questo problema. Una soluzione o comunque qualche pulsante che le permettesse di azionare un allarme di modo da poter così chiedere aiuto. Proprio Gemma quindi ha domandato ai fan cosa farebbero loro nella sua stessa situazione, con la speranza quindi di ricevere qualche idea utile: «Ma secondo voi come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e si è bloccato e non funziona? Anzi adesso non si vede più nemmeno la luce».

Gemma Galgani bloccata in ascensore chiede aiuto ai fan 🙈 #uominiedonne pic.twitter.com/wkcXDWDHRl — disagiotv (@disagio_tv) July 10, 2021

La notizia è circolata piuttosto velocemente e il video che vi stiamo mostrando è diventato virale tra i fan. Insomma un fatto davvero spiacevole per Gemma Galgani, che ha trascorso alcuni giorni in Puglia. Pare, però, non fosse in compagnia di qualcuno, dato che si è fatta fotografare da sola. Al momento infatti le varie frequentazioni avute dalla dama all’interno del dating show non sono andate a buon fine, purtroppo.

Nonostante questo, però, Gemma Galgani non demorde e sicuramente avrà ancora a che fare con Isabella Ricci, con la quale ha avuto diversi dissapori. Continua…