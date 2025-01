Si è vociferato di una gravidanza per Chiara Frattesi, fidanzata di Geolier e sorella del noto calciatore. A rivelare il rumor era stato Fabrizio Corona, ma adesso il cantante pare negare tutto. E anche le persone vicine alle coppia dicono che non ci sarebbe nessun bambino in arrivo. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore.

La reazione di Geolier al rumor sulla gravidanza della fidanzata

Da un po’ Geolier fa coppia con Chiara Frattesi, nota influencer e sorella del calciatore Davide Frattesi, attualmente in forza all’Inter. E nelle ultime ore si è sparsa la voce che lei sarebbe incinta. A dare questo rumor è stato Fabrizio Corona attraverso il suo sito Dillinger News: “Dilaga la moda di accalappiare rapper e non solo nell’ipotesi di sistemarsi, opzione d’altronde vecchia come il mondo, in una società patriarcale come la nostra”. È davvero così?

Poco fa lo stesso Geolier ha messo una storia su Instagram che fa pensare che sia una risposta all’indiscrezione. Nessuna parola, ma una serie di emoji che sono comunque molto chiare. Il cantante ha infatti messo delle faccine che ridono e quella dell’uomo con la mano sulla fronte:

Non sappiamo se questa storia Instagram sia davvero legata al rumor della presunta gravidanza di Chiara Frattesi o ad altro. Però in molti pensano che sia davvero così. Tra l’altro ci sono anche dichiarazioni, riportate da Fanpage.it, di persone molto vicine alla coppia che negano appunto la gravidanza dell’influencer.

“Non è vero, se fosse stato così lo avremmo saputo tutti”, scrive il sito dicendo che queste parole vengono da una loro fonte. La stessa fonte ha anche aggiunto: “Tentativo di fare hype, sfruttando l’immagine di Geolier, che è il cantante del momento. Se fosse stato vero, lo avremmo già saputo tutti”.