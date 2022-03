Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati genitori (FOTO)

L’annuncio di Georgette Polizzi e Davide Tresse

Lieto evento per gli ex protagonisti di Temptation Island Georgette Polizzi e Davide Tresse. I due sono diventati genitori della piccola Sole. La bambina è nata questa mattina, lunedì 21 marzo, alle ore 8.50.

A dare l’annuncio sono stati proprio i neo-genitori, davvero felici di aver tra le braccia la piccola. A tal proposito hanno pubblicato sui loro profili Instagram un paio di foto accompagnate da una dolce didascalia.

“21 marzo, primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano dì gioia.”

Sole Tresse è nata all’Ospedale Alto Vicentino Santorso. Mamma e figlia stanno bene e insieme al padre non possono che essere felici. Tanti i messaggi di auguri su Instagram da parte di fan e personaggi dello spettacolo.

Come ricordiamo, Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati famosi per avere partecipato qualche anno fa al docu-reality Temptation Island. Tra l’altro in quell’occasione ci furono dei problemi poiché lei si avvicinò molto ad un tentatore.

L’amore però, vinse su tutto e finito il reality furono più uniti di prima. E furono soprattutto uniti quando lei passò uno dei momento più difficili della sua vita. Le è stata infatti diagnosticata la sclerosi multipla e ha passato lunghi mesi a fare riabilitazione, poiché non riusciva nemmeno a camminare.

Ora per Georgette, Davide e la piccola Sole va tutto bene e noi facciamo alla famiglia i nostri più sentiti auguri.

