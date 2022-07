Geppi Cucciari lasciata sola sul palco

Ieri sera si è tenuto il Premio Strega 2022 e a condurre abbiamo visto Geppi Cucciari. La comica è stata un po’ sfortunata perché il maltempo ha colpito e lei si è ritrovata davanti a diverse sedie vuote, da sola sul palco, con solamente un ombrello. La diretta è andata in onda dalle ore 23:00 su Rai 3 dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma. I presenti, per ripararsi si sono rifugiati sotto la galleria della location:

Grazie a questo pubblico digestivo e bagnato perché, appena è iniziata la diretta, qualche minuto prima è iniziato a piovere. Vorrei fare i complimenti a questi due che sono rimasti seduti, che non so chi siano, che hanno molti segreti da confidarsi. La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso.

Ciò che è successo a Geppi Cucciari nel video potrebbe aver riportato alla mente un episodio simile. In quel caso le protagoniste sono state Mara Venier e Katia ricciarelli, le quali si erano trovate costrette a interrompere il loro programma, pochi minuti dopo l’inizio, a causa di una pioggia torrenziale. In questo caso, per fortuna, il meteo ha concesso una piccola tregua e il pubblico è tornato a sedersi tranquillamente:

Benvenuti agli ospiti che si sono riparati sotto la galleria di questa splendida cornice. Benvenuti a vi amici a casa. Perché io qui? Charles Bukowski disse che un intellettuale è un individuo che dice una cosa semplice in un modo difficile; un artista è un individuo che dice una cosa difficile in un modo semplice. Stasera non hanno trovato né l’uno né l’altro. Ecco spiegata la mia presenza qui. Saluto questi tavoli che… Fino a pochi minuti fa sembrava una sala bingo e ora sembra che sia entrata la Finanza.

Geppi Cucciari, alla fine, con la sua grande ironia ha salvato la situazione. Seguiteci per molte altre news.

