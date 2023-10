GF, Alex e Ciro propongono una tregua a Beatrice, ma lei non ha intenzione di chiedere scusa

NEWS

Debora Parigi | 5 Ottobre 2023

Grande Fratello

Lo scambio di battute al GF tra Alex, Ciro e Beatrice durante la pubblicità

La puntata di stasera, giovedì 5 ottobre, del GF è iniziata subito occupandosi di Beatrice che continua a non andare d’accordo con gli altri inquilini della Casa. Dopo varie discussioni, Alfonso Signorini ha proposto di mettere un punto alla questione e ripartire da zero per il quieto vivere e soprattutto per andare avanti. Insomma resettare tutto e cercare di convivere pacificamente .

Il programma è andato avanti e il conduttore ha mandato la pubblicità. Una volta tornati in studio, però, Veronica Staffelli ha segnalato una cosa accaduta proprio durante lo spot. Protagonisti sono stati Alex e Ciro da una parte e Beatrice dall’altra. E l’argomento era proprio il resettare, avere una tregua e ricominciare. Ma a quanto pare l’attrice non avrebbe accettato.

Signorini si è quindi collegato con la Casa del GF e ha parlato di questo fuorionda chiedendo delucidazioni. Alex, Ciro e Beatrice hanno quindi spiegato cosa era accaduto. In pratica durante la pubblicità Alex e Ciro si sono avvicinati a Beatrice e le hanno chiesto una tregua da ora in avanti per il quieto vivere futuro. Lei ha accettato la tregua, ma ha detto che non avrebbe chiesto scusa perché appunto non si sentiva in difetto. O meglio ha detto che dovevano chiedersi tutti scusa tra loro.

Questo comunque ha portato gli altri a dire che almeno la tregua era già qualcosa, anche senza le scuse. Perché così magari ci potrà essere un po’ di tranquillità nella Casa. Ovviamente questa tregua deve esserci da parte di tutti i concorrenti.