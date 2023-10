Beatrice conquista da sola il 47% dei voti (e in casa scende il gelo)

NEWS

Debora Parigi | 5 Ottobre 2023

Grande Fratello

I risultati del televoto della puntata del 5 ottobre del Grande Fratello

Che cosa è successo questa sera, giovedì 5 ottobre, nella puntata del Grande Fratello? Molti temi sono stati affrontati e ci sono stati anche dei colpi di scena. Ma, come per ogni puntata, c’è anche un telvoto che ha un risultato su scelta del pubblico. Cosa hanno deciso quindi gli spettatori in questi giorni?

Queta volta dobbiamo dire che il voti sono stati molti diluiti dato che erano otto i nominati dopo le nomination di lunedì scorso. Stiamo parlando di Alex, Arnold, Beatrice, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio. Quindi niente è scontato questa volta. Ma a cosa serviva questo televoto?

Sta proprio qui uno dei colpi di scena della serata perché, a sorpresa, uno di questi otto ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello per sempre. È una sorpresa perché è la prima volta che abbiamo un’eliminazione nella puntata del giovedì. E così vediamo com’è andato questo televoto.

Dopo aver dato lo stop all’inizio della puntata, Alfonso Signorini ha iniziato a dare i primi risultati. Come non preferiti sono stati annunciati Arnold, Lorenzo, Valentina, Vittorio e Letizia. Sono quindi rimasti Giselda, Alex e Beatrice. Uno di loro è il preferito del pubblico a casa, ma il verdetto è stato detto più tardi. E così il pubblico ha deciso che il preferito di questa settimana al Grande Fratello è Beatrice. Queste le percentuali: Beatrice 47%, Giselda 17%, Vittorio 11%, Letizia 10%, Alex 6%, Lorenzo 4%, Arnold 3%, Valentina 2%.

Il pubblico ha deciso che la preferita è… BEATRICE! Sarà lei ad essere immune. #GrandeFratello pic.twitter.com/Rqn022SF3l — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2023

Beatrice, quindi, guadagna l’immunità per le nomination di stasera e il salvataggio al televoto flash. Ma in Casa questo risultato non è piaciuto molto agli altri concorrenti. È letteralmente calato il gelo e tutti ci sono rimasti molto male. Ma Signorini aveva avvertito che più una persona viene presa di mira e più risultato amata dal pubblico.