Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Settembre 2023

Grande Fratello

Al GF la nuova concorrente Alice Olivieri si professa single per scelta. Al web però non sfugge nulla e sostiene il contrario

La segnalazione su Anita Olivieri

Al popolo del web non sfugge proprio nulla e una concorrente è già finita nel mirino! Ma come mai? Scopriamo insieme cosa è accaduto. Ieri sera ha avuto inizio la nuova edizione del Grande Fratello, dove abbiamo avuto modo di conoscere Anita Olivieri. La ragazza si è presentata al grande pubblico di Canale 5, sostenendo tra le tante cose di essere single: “Non sono fidanzata ma vivo con un gatto che basta e avanza”.

Anita Olivieri quindi in maniera molto simpatica ha lasciato intendere che non c’è alcun ragazzo nella sua vita e che il suo gatto è anche troppo! Una frase che, come dicevamo ha fatto molto sorridere gli utenti e che possiamo recuperare qui sotto…

"Guardo quella Porta e mi sento libera"… Anita sta per entrare nella Casa di #GF per raccontarsi e dimostrare quanto vale! pic.twitter.com/zJCP4xxsfe — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Queste parole i fan del Grande Fratello non le hanno dimenticate. Chi ha iniziato a seguire la ragazza sui social ha notato qualcosa di strano. Solo sette giorni fa la ragazza ha condiviso un post su Instagram, che ha persino messo in evidenza. Nella foto in questione la ragazza compare in compagnia, tra i tanti, del suo presunto fidanzato.

Sotto, tra i commenti il giovane ha speso parole d’amore per lei, che ha ricambiato.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Anita Olivieri del Grande Fratello

Magari questa segnalazione non ha nulla a che vedere con la realtà dei fatti. Ci spieghiamo: nel giro di una settimana possono accadere tante cose e, magari, Anita Olivieri può aver deciso di interrompere la propria presunta storia prima di avventurarsi al Grande Fratello. O magari potrebbe essere solo un amico, con cui ha questo modo di rapportarsi e niente più. Chissà.

In questo momento non possiamo saperlo o avere informazioni a riguardo e dunque trarre conclusioni affrettate. Vedremo se magari nel corso della prossima puntata ci sarà un chiarimento e se Alfonso Signorini in diretta vorrà approfondire il chiacchiericcio.

Ora come ora Anita Olivieri si professa single e siamo certi che lei stessa avrà modo di spiegarsi.