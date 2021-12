1 Alessandro Basciano al GF Vip 6?

Come ormai ben sappiamo la finale del GF Vip 6 è stata annunciata per il 14 marzo 2022. In questi giorni così i concorrenti stanno decidendo il da farsi, e mentre alcuni Vipponi hanno deciso di rimanere in casa, altri, come Francesca Cipriani, hanno abbandonato il programma. Nel mentre come è stato annunciato, nei prossimi giorni a varcare la porta rossa saranno dei nuovi concorrenti, sui quali al momento c’è ancora molto silenzio. Nonostante le numerose indiscrezioni infatti, al momento gli autori non hanno ancora svelato i nomi dei prossimi inquilini, ma di certo ne vedremo di belle. Sul web però continuano i rumor in merito ai nuovi Vipponi e in queste ore è giunto un nuovo pettegolezzo.

Come svela il profilo GFVip6News infatti pare che uno dei prossimi concorrenti del reality possa essere nientemeno che Alessandro Basciano, che il pubblico di Canale 5 conosce già molto bene. Come sappiamo infatti l’imprenditore ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Giulia Quattrociocche e in seguito a Temptation Island come tentatore.

Proprio in quest’ultima occasione Alessandro si era legato a Valeria Liberati, compagna di Ciavy Maliokapis. Adesso dunque secondo le indiscrezioni Basciano potrebbe diventare un nuovo concorrente del GF Vip 6 e il suo ingresso potrebbe esserci già nelle prossime ore. Ripetiamo tuttavia che al momento si tratta solo ed esclusivamente di rumor e non è chiaro dunque se l’ex corteggiatore varcherà davvero la porta rossa.

Nel mentre in queste ore a essere confermata è stata la presenza di Eva Grimaldi. Proprio l’attrice infatti ha annunciato che nel corso della prossima puntata entrerà in casa, diventando a tutti gli effetti una concorrente ufficiale. Andiamo a leggere le sue parole.