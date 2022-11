NEWS

Nicolò Figini | 18 Novembre 2022

GF Vip 7

Aida Nizar al GF Vip 7?

Aida Nizar è nota al pubblico italiano principalmente per aver preso parte, nel 2019, al Grande Fratello. La sedicesima edizione era stata condotta da Barbara d’Urso e si è subito distinta. Molte le liti che ha avuto con Lucia Bramieri. Ha un carattere moto acceso e se davvero dovesse entrare nella casa del GF Vip 7 porterebbe molto scompiglio. Ma come mai i fan pensano che questo potrebbe avvenire? Il tutto parte da un video, che potete trovare anche qui sotto, nel quale la vediamo in aeroporto con una valigia. L’ex gieffina sventola una mano come per salutare qualcuno e manda dei baci.

Nella descrizione, poi, si legge la frase “A trabajar“, che in italiano si traduce come “A lavorare“. Inoltre tra i veri tag leggiamo anche il nome del gruppo Mediaset. Una serie di indizi che per molti corrisponderebbero alla partecipazione al programma di Alfonso Signorini. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Di sicuro le persone che ne sarebbero felici sono tante. Infatti le varie liti che ha avuto nei reality in cui l’abbiamo vista l’hanno fatta amare.

Sulla TV spagnola, nel 2003, ha iniziato a farsi conoscere grazie al Gran Hermano, prima nella versione classica e poi quella Vip, Qui ha diversi scontri con Elettra Lamborghini e Marco Ferri. In seguito diventa una naufraga nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ma viene espulsa a causa di uno scontro troppo acceso con un altro concorrente. In Italia è stata spesso ospite come opinionista nei salotti delle varie trasmissioni di Barbara d’Urso.

Vedremo come se la caverà nel caso in cui dovesse varcare la porta rossa del GF Vip 7. In caso di ulteriori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.