GF Vip 7, Alex Belli spoilera (per sbaglio) una vippona della nuova edizione? Il video che ha insinuato il dubbio

1 Il presunto spoiler di Alex Belli

Sul cast del GF Vip 7 aleggia tanto mistero, sì perché a quanto pare quest’anno i concorrenti il pubblico li scoprirà proprio nel corso della prima puntata. Niente annunci ufficiali la settimana prima della messa in onda, quindi. Ma saranno davvero in grado di mantenere il segreto fino alla partenza dell’edizione? Molto difficile e infatti i fan cercano di cogliere spoiler ovunque. L’ultimo (presunto) viene da un video di Alex Belli.

Con alcune storie sul suo profilo Instagram l’ex vippone della scorsa edizione del reality sta facendo vedere ai suoi follower tutti i suoi vari spostamenti. Proprio oggi si è diretto nella clinica di Giacomo Urtis e si è reso protagonista di un siparietto molto divertente. Indossando il camice, è entrato nello studio di Urtis facendo un po’ lo show e fingendosi medico.

Qui era presente Elenoire Ferruzzi, probabilmente per una consulenza o qualche ritocco. Per chi non la conoscesse, si tratta di un personaggio pubblico diventata molto famosa sui social per i suoi video. Quello che dice e che fa è spesso oggetto di meme per reazioni a situazioni o eventi. Insomma, è diventata una vera e propria icona social.

Nel fare la sua scenetta simpatica in cui le diceva che si sarebbe occupato di lei, l’attore ha però detto una parola che per molti fan del Grande Fratello risulta come un vero e prorpio spoiler. Alex Belli, infatti, l’ha chiamata “supervippona”. Questo ha portato molti sui social a pensare (quasi convinti) che Elenoire Ferruzzi sarà una dei concorrenti del GF Vip 7. Ecco il video incriminato:

questa cosa per me vale come conferma al gfvip pic.twitter.com/ElKDn6DeUZ — BEmme🅱️ (@cicisboh) September 5, 2022

Sarà davvero così? E proprio oggi alcune indiscrezioni, nonostante appunto il grande segreto che aleggia sul cast, hanno fatto altri due nomi per i prossimi gieffini. Vediamo chi sono…