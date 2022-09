GF Vip 7, il cast verrà annunciato durante la prima puntata

1 Il cast del GF Vip 7 annunciato in puntata

Se siete curiosi di scoprire chi saranno tutti i concorrenti del GF Vip 7, dovrete attendere il 19 settembre. Ebbene a quanto pare Alfonso Signorini ha deciso di mantenere la parola e non si sbilancerà da qui alla prima puntata del reality show di questa nuova stagione.

L’unico vippone di cui abbiamo certezza effettiva è Giovanni Ciacci, annunciato non solo tra le pagine di Chi, ma anche sui canali ufficiali della trasmissione. Per il resto il tutto è davvero molto vago e vi sono soltanto rumor e indiscrezioni varie. Di solito è TV Sorrisi e Canzoni a svelare per la prima volta il cast del programma, ma stavolta non sarà così.

Proprio il settimanale diretto da Aldo Vitali ha fatto sapere la notizia. La rivista ha aggiunto un altro nome a quello di Ciacci. Si parla della presenza di Wilma Goich. Ma leggiamo il trafiletto estrapolato dal giornale e raccolto da Biccy:

“Sono qui per presentarvi la nuova copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Qui ci sarà una super esclusiva. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti ci raccontano tante novità sul GF Vip. Inoltre vi sveleremo il secondo concorrente ufficiale di questa edizione. Dopo Giovanni Ciacci, vi diciamo che ci sarà Wilma Goich. Per gli altri 22 nomi ci sarà da aspettare. – ha continuato Aldo Vitali – Questa è la grande novità di quest’anno. Sì dovremo aspettare la sera del 19 settembre, quando partirà il programma. In pratica è cambiata la liturgia del GF. Quindi i concorrenti verranno svelati volta per volta. Comunque troverete in queste tre interviste molte cose inaspettate”.

Dunque non ci resta che attendere la prima puntata del GF Vip 7 per scoprire chi saranno i vipponi di questa edizione. Le notizie sul reality intanto non sono finite qui….