1 L’ex fidanzata di Blanco al GF Vip 7?

In queste ultime ore Giulia Lisioli è tornata a parlare della sua storia con Blanco e ha anche rivelato alcuni retroscena che riguardano Alfonso Signorini e il GF Vip 7. A riportare la notizia ci ha pensato anche il sito Blogtivvu , il quale ha riportato un’intervista fatta alla ragazza da parte del tiktoker MagnetFalco. Parlando della rottura con il cantante, perciò, ha affermato:

Mi sono sentita ferita, ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita. Su Instagram pieno, le persone sono tantissime, ecco perché l’ho visto. Sono contenta però di essermi rialzata come volevo. Ora sto abbastanza in pace con me stessa.

In merito ad Alfonso Signorini, invece, ha affermato di aver rifiutato la proposta di entrare nella casa del GF Vip 7. Ma non solo. Pare, infatti, che abbia anche detto di no alla possibilità di sbarcare in Honduras per L’Isola dei Famosi. Sembra proprio che a Giulia non interessi fare carriera nel mondo dello spettacolo in televisione. Per il momento , infatti, sogna di iscriversi all’università e di diventare una modella. Tutto il resto, molto probabilmente, può aspettare.

Staremo a vedere che cosa le riserverà il futuro. Lei, infatti, non si dimostra particolarmente interessata al gossip: “Alla gente interessa anche il gossip, e sono sincera, chi ha smesso di seguirmi vuol dire che non è interessato a me, ma all’hype e al gossip. Volevo anche chiudere il profilo Instagram“. Nel frattempo spuntano tante indiscrezioni in merito agli altri membri del cast della nuova edizione del reality di Canale 5. Il primo concorrente ufficiale sarà Giovanni Ciacci. Signorini, però, ha dovuto insistere con Mediaset per averlo…