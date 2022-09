1 Gianmarco Tognazzi non sarà al GF Vip 7

Tra due settimane su Canale 5 parte il GF Vip 7, che per la quarta volta di fila sarà condotto da Alfonso Signorini. Tutto inizia a essere pronto per la prima puntata della nuova edizione del reality show, che è attesissima dal pubblico. Qualche settimana fa nel mentre gli autori hanno annunciato il primo Vippone che varcherà la porta rossa. Parliamo di Giovanni Ciacci, che si sta preparando al meglio per mettersi alla prova con questa nuova esperienza. Da allora però non ci sono state altre rivelazioni per quanto riguarda il cast di concorrenti, nonostante numerose siano le indiscrezioni che da mesi si leggono sul web. Nelle prossime ore tuttavia potrebbero essere confermati ulteriori nomi, e di certo le aspettative non verrano deluse.

Mentre attendiamo di capire da chi sarà composto il cast, nelle ultime ore a smentire la partecipazione al reality è stato Gianmarco Tognazzi. Come sappiamo da qualche giorno si mormora che l’attore avrebbe preso parte al programma, tuttavia sembrerebbe che le cose non stiano affatto così.

Tognazzi ha infatti replicato al tweet di un utente su Twitter, etichettando la notizia della sua presenza al GF Vip 7 come “fake”. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate:

Gianmarco Tognazzi dunque non farà parte del cast della nuova edizione del reality. Nel mentre negli ultimi giorni si è mormorato che a varcare la porta rossa sarebbe stato anche il papà di un noto ex Vippone. Andiamo a rivedere di chi si tratta e la verità sul gossip.