1 Nuovo ingresso al GF Vip 7

Sappiamo che prima o poi ci saranno nuovi ingressi dentro la casa del GF Vip 7 e da molto tempo stanno circolando le prime indiscrezioni su chi potrebbero essere questi nuovi vipponi. Tanti nomi sono stati fatti tra chi proviene da altri programmi famosi e chi appartiene al mondo del web. Ma l’ultimo nome uscito ha devvero dell’incredibile.

A fare la rivelazione è stato Davide Maggio, che più volte conosce in anteprima notizie succulenti su tanti show. Ed ecco che attraverso il suo profilo Twitter ha lasciato una vera e proprio bomba. E, se fosse vera, non farebbe per niente piacere ad una concorrente del reality.

Maggio, infatti, ha scritto: “Ma se vi dicessi che Eliana Michelazzo potrebbe entrare al Gf Vip?”. Sì avete letto bene, proprio la Eliana Michelazzo che era coinvolta nel caso Pratiful e che di recente ha rilasciato molto dichiarazioni a seguito anche delle parole di Pamela Prati dentro la Casa.

Ma se vi dicessi che Eliana Michelazzo potrebbe entrare al #GFVip? 🚨🚨🚨 — Davide Maggio (@davidemaggio) October 29, 2022

Non osiamo immaginare quale potrebbe essere la reazione della Prati nel caso Eliana Michelazzo entrasse veramente nella Casa del GF Vip 7. Sicuramente le dinamiche si sprecheranno, per non parlare dei vari litigi che ci potrebbero essere tre le due durante le giornate.

Ma vediamo come Eliana aveva commentato il ritorno di Pamela al Grande Fratello…