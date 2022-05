1 Pamela Prati torna al GF Vip 7?

Fervono i preparativi per il GF Vip 7. Se Alfonso Signorini è stato confermato come conduttore del reality, la nebbia avvolge ancora gli opinionisti e i concorrenti. Partendo da quest’ultimi, nelle ultime ore si è fatto il nome di Manuela Arcuri. L’attrice ha sempre rifiutato la proposta, anche per stare vicino alla famiglia, ma sembrerebbe che ora le cose siano cambiate e le trattative siano in fase avanzata: “Ha sempre rifiutato di partecipare al reality. Quest’anno però potrebbe averci ripensato“.

Tra le indiscrezioni, inoltre, leggiamo anche Antonio Zequila, Veronica Cozzani, Patrizia Groppelli e Pamela Prati. Per quest’ultima si tratterebbe di un ritorno a distanza di sei anni, quando partecipò alla primissima edizione. Adesso arriva la candidatura ufficiale da parte dell’ex gieffina. Secondo quanto riporta il sito Davide Maggio, infatti, al settimanale Nuovo ha rivelato:

So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa.

Stando alle indiscrezioni, inoltre, da Davide Maggio arriva la conferma delle trattative, le quali sarebbero in fase abbastanza avanzata. Potremmo, quindi, rivedere Pamela Prati al GF Vip 7. Voi sareste contenti? Fatecelo sapere con un commento. Da risolvere, nel frattempo, anche la questione opinionisti. Sonia Bruganelli, infatti, ha rivelato che non tornerà in autunno: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista“.

Un rumor, poi, ha dato per certa anche l’uscita di scena di Adriana Volpe: “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello“.

Continua…