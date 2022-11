1 Quando tornerà il doppio appuntamento del GF Vip 7

Il GF Vip 7 è iniziato da nemmeno due mesi e già sono accadute tantissime cose. Come preannunciato da Gabriele Parpiglia nei giorni scorsi il reality andrà presto in onda una sola volta a settimana. Un cambio di palinsesto per la rete di Canale 5, che potrebbe dare quindi spazio a delle novità per i prossimi giovedì da qui a gennaio:

“Da metà novembre il Grande Fratello, ci sono dei rumor che si intrecciano sulla rete, andrà in onda almeno fino a gennaio per poi riprendere con il doppio appuntamento solo il lunedì. Possiamo dare la notizia per ufficiale”, ha spiegato alcuni giorni fa il giornalista nella trasmissione menzionata. Ma ora pare ci sia qualche altra novità ancora. Sembrerebbe infatti che quest’anno il GF Vip 7 andrà in onda il giorno di Santo Stefano:

“Poi vi do un’altra notizia. Se negli altri anni il Grande Fratello Vip ha tenuto compagnia durante la puntata natalizia, quest’anno andrà in onda il 26 di dicembre, a Santo Stefano”. Ma non solo, perché come annunciato a breve inizierà il ciclo di una sola puntata nel corso della settimana e si tornerà in onda al regime attuale solo a gennaio. Queste le parole di Parpiglia in merito: “Tra poco inizierà il nuovo ciclo con una puntata a settimana e poi tornerà il 2 gennaio con il doppio appuntamento”.

Dunque a breve ci saranno diverse novità al GF Vip 7, che provocheranno chiaramente dei cambiamenti nel palinsesto di Canale 5. E non penserete di certo che i nuovi ingressi siano terminati. Perché in tal caso…vi sbagliate. Sembrerebbe infatti che sono previsti altri vipponi in arrivo. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme…