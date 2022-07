1 Slitta la data di partenza del GF Vip 7

Il GF Vip 7 è stato confermato nei palinsesti Mediaset di Canale 5 e a settembre farà il suo ritorno sul piccolo schermo. Se è certo il mese, non siamo sicuri invece per quanto riguarda la data precisa di inizio del reality. Questo perché in un primo momento si era parlato del 19 settembre. Poi Alfonso Signorini sui social sbilanciandosi ha dichiarato che ci sarebbe potuto essere anticipato di una settimana. Dunque l’avvio in questo caso sarebbe dovuto corrispondere al 12 settembre.

Le sorprese però non finiscono qui. Secondo quanto raccolto da Alessandro Rosica, noto sul web anche come Investigatore Social, il GF Vip 7 avrà inizio il 19 settembre. In base alle sue parole, infatti, pare sia stata presa una decisione definitiva: “Cambio dell’ultim’ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore, il GF Vip inizierà il 19 settembre”.

Il post di Investigatore Social sul GF Vip 7

Salvo ulteriori sorprese quindi il GF Vip 7 dovrebbe prendere il via il 19 settembre. Altro nodo da sciogliere è anche la data di chiusura. Secondo quanto raccolto da Dagospia, infatti, Alfonso Signorini e gli autori avrebbero pensato di concludere inizialmente il programma a marzo. Se però dovesse ottenere il successo sperato potrebbero seriamente pensare di proseguire l’avventura fino a maggio. Una notizia che sembra dividere il pubblico, ma che al momento non sembra trovare conferme. Si tratta di una semplice indiscrezione, ma che potrebbe trovare conferme dato che Piersilvio Berlusconi aveva parlato di “edizione pronta a superare ogni record di durata”.

Vedremo dunque di capire, non appena ci sarà l’annuncio ufficiale da parte del programma, quale sarà la data d’inizio (e di fine) del GF Vip 7. Se i rumor in questione dovessero essere confermati si tornerebbe dunque alla data inizialmente annunciata. Attendiamo quindi conferme.

