GF Vip 7: anticipata la data di inizio, il reality batterà un nuovo record

1 Quando inizia il GF Vip 7

Mancano ancora alcuni mesi al debutto ufficiale del GF Vip 7, tuttavia già da settimane la grande macchina del reality si è messa in movimento. Solo in queste ore intanto sono arrivate le prime conferme ufficiali, che riguardano le opinioniste delle nuova edizione. A sorpresa infatti a tornare sarà Sonia Bruganelli, che dopo un lungo corteggiamento da parte di Alfonso Signorini ha deciso di ricoprire nuovamente questo ruolo. Ma non solo. Al suo fianco ci sarà nientemeno che Orietta Berti, che per la prima volta arriverà all’interno del programma. Da tempo inoltre si parla anche del presunto cast di Vipponi e numerose sono le indiscrezioni in merito. Al momento tuttavia non sembrerebbe esserci ancora nessuna conferma.

Ma quando inizia il GF Vip 7 e quando andrà in onda la prima puntata della nuova edizione? Come si mormora da mesi il reality sarebbe dovuto partire lunedì 19 settembre. Tuttavia sembrerebbe che Mediaset abbia deciso di anticipare la data di inizio del programma! A svelarlo è stato lo stesso Signorini, che con un post sui social ha affermato che con ogni probabilità la prima puntata potrebbe andare in onda lunedì 12 settembre! Ma non è finita qui! Il reality infatti potrebbe battere un nuovo record. Come svelato in conferenza stampa da Piersilvio Berlusconi, quella che sta per partire potrebbe essere l’edizione più lunga di sempre! Queste le parole dell’amministratore delegato Mediaset, riportate da TvBlog:

“I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere. Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata, se mi sente Signorini (ride, nd)”.

Non resta che attendere dunque la data di inizio del GF Vip 7 per scoprire cosa accadrà quest’anno. Nel mentre in questi giorni a essere associata al reality show è stata Giulia De Lellis. Andiamo a rivedere perché e quello che è accaduto.