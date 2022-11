Il GF Vip abbandona Cinecittà e la casa sarà demolita: cosa succede

NEWS

Debora Parigi | 14 Novembre 2022

GF Vip via da Cinecittà: il futuro del reality

Non siamo ancora a metà di questa edizione del GF Vip che arriva un notizia riguardante il futuro del reality. A darla in anteprima è Davide Maggio che, attraverso il suo sito, ha rivelato che il Grande Fratello cambierà location in futuro a partire già dalla prossima edizione. Ma vediamo meglio nel dettaglio.

Dopo oltre 20 anni in cui il luogo che ha ospitato la Casa più spiata d’Italia è sempre stato lo stesso, adesso la produzione dovrà dirgli addio e cercare una nuova location. Il contratto di affitto con il complesso di studi cinematografici è in scadenza. Ma non è solo questo. Pare infatti che Cinecittà voglia anche dire addio alle produzione televisive, quindi non sarebbe nemmeno possibile un rinnovo.

I ben informati riferiscono che Endemol Shine, la casa di produzione del Grande Fratello, stia ispezionando due nuove location per il futuro del reality in cui quindi realizzare la Casa e lo studio televisivo. Queste sarebbero Voxson e Videa, sempre a Roma. Ma a questo punto si potrebbe prendere in considerazione qualsiasi luogo che possa essere interessante.

E proprio per questo Davide Maggio parla di una possibilità di trasferimento a Milano e approfittare di questo per dare un bel cambiamento non solo all’estetica, ma anche alle figure che vi lavorano. E proprio parlando del capoluogo lombardo ci sono già due zone che potrebbero essere prese in considerazione. La prima è Mecenate, attualmente sede degli studi Rai, ma che a breve si trasferiranno nel nuovo CPTV milanese. La seconda è proprio la sede Mediaset di Cologno Monzese. E in particolare c’è chi propone il capannone con annesso studio (collegati da un tunnel) in cui molti anni fa si svolgeva Buona Domenica.

Vedremo che decisione prenderà Endemol Shine, in ogni caso preparatevi a vedere la Casa del GF Vip completamente smantellata alla fine di questa edizione. E iniziate già ad immaginarla in un luogo totalmente nuovo.