Com’è entrato il Covid nella Casa del GF Vip? Parla un virologo

Debora Parigi | 14 Novembre 2022

GF Vip 7

Ecco com’è entrato il Covid al GF Vip

È ormai notizia nota il fatto che dentro la Casa del Gf Vip 7 è entrato il Covid e alcuni vipponi sono risultati positivi. Quindi sono stati messi in isolamento. Il Grande Fratello continua a monitorare la situazione e c’era anche preoccupazione per le persone in studio, dato che anche l’ultima eliminata, Pamela Prati, è risultata positiva a un tampone.

In tanti però si chiedono com’è entrato il Covid dentro il GF Vip dato che i concorrenti sono isolati e quando entrano nuove persone vengono fatti loro dei tamponi. A rispondere a questa domanda ci ha pensato il sito Fanpage che ha chiesto delucidazioni al virologo Fabrizio Pregliasco. Lui ha spiegato: “I tamponi, sistematicamente attuati, non sono una sicurezza perché c’è sempre una quota di falsi negativi in fase di incubazione. Per quanto posso constatare, non credo sia una vera e propria bolla separata dal mondo”. Com’è quindi entrato il virus?

Tramite le persone che portano i pasti, o quelli che portano via i rifiuti, forse anche qualche cameraman, le persone che entrano in un secondo momento. Magari sono tutte persone che si presentano in fase di incubazione un po’ tardiva.

Nessuna colpa invece agli eventuali oggetti contaminati:

Questo aspetto si è visto che è sempre meno rilevante. Magari qualcuno ha lasciato tracce di saliva poco prima di consegnare della spesa. È chiaro che un Omicron ampiamente contagiosa come questa dà questa possibilità. Poi, loro vivono in un contesto familiare, senza mascherine o altro e questa convivenza non è altro che un esempio tipico di quello che accade.

Intanto oggi pomeriggio Alfonso Signorini si è presentato in splendida forma dentro lo studio del GF Vip per raccontare gli ultimi aggiornamenti riguardanti i vipponi dentro la Casa. Ha parlato ovviamente del Covid che è entrato nel reality, aggiungendo che i concorrenti risultati positivi stanno bene. Inoltre, approfittando di quanto successo, nella puntata di stasera parleranno appunto del virus e faranno un aggiornamento della situazione in Italia.