Caos al GF Vip! Un concorrente viene arrestato il giorno dopo il suo ingresso nella Casa

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Marzo 2024

GF Vip

È successo qualcosa di davvero imprevedibile al GF Vip albanese. Pare infatti che un concorrente, dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso, si tratta di Liam Osmani, è stato arrestato. Ma vediamo cosa è accaduto!

L’arresto del concorrente al GF Vip albanese

La gioia per l’ingresso nella Casa del GF Vip albanese (dove partecipa anche la nostra Heidi Baci) è durata ben poco per Liam Osmani. Il concorrente 44enne infatti dopo poche ore (era entrato appena ieri sera) dal suo arrivo è stato arrestato.

Un evento davvero inusuale per un reality show, che ha lasciato tutti senza parole. Questo il momento dell’annuncio nella Casa del GF Vip albanese, quando è arrivata la busta con la notizia, che ha lasciato basiti i concorrenti.

questo era ricercato è entrato al grande fratello albanese e il giorno dopo è stato prelevato dalla polizia non ce la faccio



pic.twitter.com/RjE6LuyyJ2 — (@ruffi4no) March 3, 2024

Dell’arresto si sono occupate le Forze Operative della Polizia di Tirana. Già nel 2022 il tribunale di Tirana pare abbia condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere con l’accusa del reato di frode.

Come si apprende peraltro, Liam Osmani del GF Vip albanese pare abbia un’accusa per aver acquistato in modo fraudolento ben 17 biglietti. Tutti con destinazione Germania nel 2019. E l’accusa pare sia quella di averlo fatto senza effettuare però il pagamento corrispondente.

Questo quanto si apprende dal comunicato emesso dalla polizia, che ha reso nota la notizia dell’arresto del concorrente del GF Vip albanese:

“Le strutture della Forza Speciale per le Operazioni Speciali e le Ricerche hanno arrestato il cittadino Liam Osmani, 44 anni, mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Albania Vip 3. La Procura di Tirana, in data 09.05.2022, ha inviato l’ordinanza per l’esecuzione della decisione penale del 23.02.2022, che punisce questo cittadino con 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di frode. Questo cittadino, nel 2019, ha acquistato con la frode 17 biglietti turistici per la Germania, per i quali non ha effettuato i pagamenti corrispondenti”, si apprende dal comunicato della polizia.

Ora tutto il materiale in possesso apre sarà trasmesso alla Procura della Repubblica e più nel dettaglio presso il Tribunale di Primo Grado della Giurisdizione Generale di Tirana, che svolgerà tutte le procedure del caso. Al GF Vip albanese un imprevisto davvero incredibile che ha fatto già il giro del mondo.

Si attendono ulteriori aggiornamenti.