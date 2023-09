Chi è Heidi Baci del Grande Fratello? Età, altezza e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 17 Settembre 2023

Chi è

Il suo particolare nome ha attirato al curiosità dei telespettatori. Conosciamo meglio chi è la concorrente del Grande Fratello, Heidi Baci. In questa scheda conoscitiva alcune informazioni che la riguardano come età, altezza, fidanzato e Instagram.

Chi è Heidi Baci

Nome e Cognome: Heidi Baci

Data di nascita: 19 agosto 1997

Luogo di nascita: Vasto (Chieti)

Età: 25 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: modella, commerciante e imprenditrice nel settore nautico

Fidanzato: Heidi ha dichiarato di essere single

Figli: Heidi non ha figli

Tatuaggi: Heidi non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @heidibaci

Heidi Baci età e biografia

Vi state chiedendo quale sia la data di nascita di Heidi Baci? Ebbene possiamo dirvi che la concorrente del Grande Fratello è nata a Vasto in provincia di Chieti il 19 agosto 1997, sotto il segno del Leone. La sua età è di 25 anni.

Non sappiamo la sua altezza e peso.

Dove vive Heidi del Grande Fratello? La ragazza vive a Pescara.

Vita privata

A proposito della vita privata di Heidi Baci del Grande Fratello sappiamo che è di origini albanesi. Nella clip di presentazione ha raccontato quanto segue sulla sua famiglia e in particolare sui suoi genitori:

“Sono di origine albanese. I miei sono arrivati da soli e si sono fatti da solo. Mio padre è un imprenditore edile, ma il percorso è stato lungo e sicuramente tortuoso. Il sangue freddo e l’ambizione le ho prese tutte da mio papà”

Tra l’altro ha anche detto di trovare sempre del tempo per i suoi cari e i suoi amici.

E sulla vita sentimentale che si dice? Heidi Baci è fidanzata? La risposta, nonostante alcune segnalazioni, è che la ragazza è single e non ha alcun fidanzato.

Dove seguire Heidi del Grande Fratello: Instagram e social

Instagram è il social di riferimento per poter seguire Heidi Baci del Grande Fratello. Abbiamo trovato anche un account Facebook ma non abbiamo certezza possa appartenere a lei.

In generale comunque su Instagram Heidi condivide tantissimi scatti. Ha un profilo davvero molto curato, dove non mancano selfie e foto in posa o con gli amici.

Dalle immagini ci sembra di capire sia una ragazza a cui piace viaggiare tra città italiane e estere. Ci sono immagini di vacanze a Barcellona, ma anche Dubai, Milano e non solo!

Carriera

Prima di entrare a far parte dei concorrenti della Casa del Grande Fratello, Heidi Baci ha realizzato qualche piccola parte in alcuni progetti, tra cui il docu-film Uno di noi.

Che lavoro fa Heidi del Grande Fratello? In carriera ha lavorato anche come modella anche se il suo lavoro principale è quello di commerciante e imprenditrice nel settore nautico. Proprio a proposito di questo ha raccontato:

“Essere donna, soprattutto nell’imprenditoria, è molto difficile. Bisogna non demordere mai”.

Uno di noi

Come svelato dal regista del docu-film Uno di noi, Luciano Silighini Garagnani, Heidi Baci ha interpretato una piccola parte. La pellicola del 2019 parla della vita di Silvio Berlusconi.

Nella trama del film non manca un riferimento anche alle ormai celeberrime ‘feste eleganti’ della residenza di Villa San Martino, nota ai più come la villa di Arcore.

Sempre il regista ha raccontato di altri suoi lavori dove ha realizzato altre apparizioni. Dalle foto pubblicate da Silighini Garagnani, in cui spiega appunto che la ragazza non è nota come tanti pensano, è emerso questo desiderio da parte di Heidi di partecipare al GF e pare abbia anche avuto modo di presenziare alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Heidi Baci al Grande Fratello

Nel 2023 Heidi Baci ha deciso di buttarsi e partecipare al Grande Fratello. Superati i casting è stata ufficializzata come concorrente. Nella clip di presentazione la modella ha raccontato perché ha deciso di voler fare questa avventura:

“Dentro la casa sarà una sfida interessante perché a me piace buttarmi e rischiare, ma sempre con il sorriso perché chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo. Grande Fratello preparati perché sto arrivando”.

Vedremo come se la caverà!

Chi conduce il Grande Fratello? Al timone ritroviamo Alfonso Signorini. Ma non mancano le novità. Unica opinionista in studio è Cesara Buonamici, mentre l’inviata social è Rebecca Staffelli.

Il percorso di Heidi al Grande Fratello

