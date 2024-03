Maria De Filippi bacchetta Todaro e difende Nicholas durante un acceso litigio

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

Amici 23

Maria De Filippi, durante un acceso scontro tra Nicholas e Raimondo Todaro, è intervenuta per prendere le difese dell’allievo.

Maria De Filippi difende Nicholas

Nicholas, poco prima di ricevere la maglia del Serale da parte di Emanuel Lo, ha avuto un durissimo e lungo scontro con Raimondo Todaro. In settimana ha avuto intenzione di andarsene dopo aver pensato che il suo stesso insegnante non credesse davvero in lui. Tutto ciò si è ripercosso anche sulla puntata del pomeridiano e Maria De Filippi è dovuta intervenire:

“Chiedo scusa se intervengo, ma non lo deve a te, non lo deve a me e non lo deve a nessuno. Lo deve solo a se stesso. Poi può avere… I ragazzi lavorano tutto il giorno con i coach e i professionisti. I progressi sono loro e non nostri“.

Maria De Filippi ha poi spiegato di aver assistito al loro faccia a faccia in aula durante il daytime e ha chiarito che Nicholas era andato da lui per un solo motivo. Avrebbe voluto sentirsi dire da Raimondo che crede nelle sue capacità, ma non si aspettava certo gli desse in quel momento la maglia del Serale:

“Nicholas non era lì era avere la maglia subito, ma solo per farsi dire una frase, ovvero che se lo merita il Serale. Ci rimane male su quello”.

Il discorso si chiude con Maria De Filippi che dà il merito a Raimondo stesso dei progressi di Nicholas e in questo modo riesce a mettere un punto alla situazione:

Hai fatto bene a prenderlo e hai fatto bene a dargli un’opportunità. Lui ha fatto dei grossi progressi da quando è entrato. Mi ricordo ai casting quando gli ho detto che è bello ma non balla. E invece l’ho iniziato a veder ballare. Chiunque qui dentro ti riconoscere di averlo scelto e portato avanti”.

Solo dopo tutto ciò Emanuel Lo chiama i professionisti in studio per chiedere un loro parere sullo studente e consegnargli la maglia del Serale.