L'appello al GF Vip dell'atleta paralimpico

Nella giornata di ieri alcuni inquilini del GF Vip hanno sentito delle parole poco carine da parte della regia del reality. Non si sa a chi fossero rivolte con certezza, ma qualcuno nel dietro le quinte ha aperto per sbaglio i microfoni e i concorrenti hanno potuto sentire ciò che stava venendo detto. Purtroppo niente di simpatico o divertente, ma degli insulti belli e buoni. Una voce femminile, infatti, ha esclamato: “Una massa di imbecilli cerebrolesi. C***i loro“.

I presenti hanno fatto finta di non sentire nulla e hanno continuato ad ascoltare e parlare dei loro argomenti. In queste ore, però, l’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio ha rilasciato un’intervista al Corriere.it in cui ha parlato proprio di quanto accaduto nel corso della diretta live del GF Vip. Vediamo, quindi, il suo pensiero come riportato anche da Blogtivvu:

Rimango letteralmente stupito, offeso, e indignato, su come possa passare questa frase senza che nessuno abbia preso una posizione contro la redazione del programma. Io sono un cerebroleso che riesce a vincere medaglie olimpiche mentre voi che riuscite a fare? Voglio ricordare a coloro che non lo sanno che le cerebrolesioni sono conseguenze patologiche di malattie o traumi che nulla hanno a che fare con la stupidità e l’ignoranza delle persone. La cerebrolesione, o lesione cerebrale, è un danno del cervello (con distruzione delle cellule neuronali) che può verificarsi dal concepimento alla nascita, fino all’età adulta.

Non finisce qui. Giuseppe Campoccio, infatti, ha voluto lanciare anche un appello al conduttore del GF Vip, ovvero Alfonso Signorini. Ha chiesto che vengano presi provvedimenti per ciò che è successo:

Vorrei che spiegasse in diretta a tutti gli Italiani che seguono il programma, e non solo, cosa sia accaduto e quale provvedimento, ovviamente disciplinare, venga preso nei confronti degli autori stessi (come viene fatto per i concorrenti che si macchiano di atteggiamenti o frasi inopportune, bestemmia, offesa a sfondo razziale o di genere).

