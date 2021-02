1 GF Vip: bigliettini sospetti ad un concorrente?

Tra due settimane finalmente conosceremo il vincitore di questa edizione, la quinta, del GF Vip. Nonostante tutto però i telespettatori tengono gli occhi bene aperti e cercano di tenere botta nel seguire con attenzione le ultime dinamiche della Casa.

Intanto se all’interno delle quattro mura del casolare di Cinecittà i vipponi si stanno concentrando sull’obiettivo della Finale, Amedeo Venza, invece, ha lanciato una bomba non indifferente. Pare infatti, secondo l’ex protagonista di Uomini e Donne, che uno dei protagonisti del GF Vip abbia ricevuto delle indicazioni importanti. Il concorrente in questione è Andrea Zelletta e, secondo Venza, pare gli sia stata suggerita qualche mossa da fare: una su tutte darsi da fare con le faccende domestiche, ma anche cercare di stare vicino ad uno dei gieffini più forti, ovvero Tommaso Zorzi.

Ma leggiamo direttamente le parole di Amedeo Venza sul concorrente del GF Vip:

“Voci di corridoio ci fanno sapere che nella casa sarebbero arrivati dei bigliettini nascosti nella suola delle scarpe di un concorrente, e si tratterebbe di Andrea Zelletta. Sarà vero? Al momento sono solo voci!”.

E ancora a proposito di questo Amedeo Venza ha aggiunto:

“Ieri sera sulla questione dei bigliettini nelle suole delle scarpe di un concorrente, posso tranquillamente confermare (o quasi), che si tratta di Andrea Zelletta. Sì, ma sono a conoscenza anche dei particolari. Pare che gli abbiano chiesto o consigliato di fare un po’ di faccende casalinghe nella Casa del GF Vip, e infatti ultimamente lo sta facendo e, soprattutto, di avvicinarsi ad uno dei concorrenti più importanti e più forti di questa edizione, ossia Tommaso Zorzi”. Ecco quindi il video dove l’opinionista parla di Andrea Zelletta…

Amedeo Venza lancia un gossip su un concorrente del #GFVIP 😱 pic.twitter.com/PQRcMm6pGt — disagiotv (@disagio_tv) February 14, 2021

Ovviamente non abbiamo alcuna certezza circa queste rivelazioni rilasciate da Amedeo Venza sul GF Vip. Non vi è sicurezza su alcune indicazioni che avrebbe ricevuto Andrea Zelletta. Dunque resta da capire cosa ci sia di vero in tutto questo. C’è da dire, però, che non è la prima volta che sorgono dei dubbi sul concorrente. Non è la prima volta che quest’ultimo sia stato bacchettato per aver ricevuto informazioni dall’esterno. Ricordate quando è successo? Rivediamolo insieme…