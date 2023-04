GF Vip, Elenoire Ferruzzi rivela perché né lei né molti altri vipponi saranno presenti alla finale

NEWS

Debora Parigi | 3 Aprile 2023

GF Vip 7

In occasione della finale del GF Vip 7 alcuni vipponi non saranno presenti in studio per scelta della pruduzione. Ecco chi sono

Elenoire Ferruzzi rivela chi ci sarà e chi no in studio alla finale del GF Vip

Ormai lo sappiamo che questa sera, lunedì 3 aprile, andrà in onda la finale del GF Vip 7. Si tratta di una puntata molto attesa e il pubblico è pronto a votare per incoronare il proprio preferito vincitore di questa edizione del reality. Quindi ci aspettiamo grande festa anche in studio con la presenza magari di tutti i vipponi che hanno fatto parte di questo settimo anno di Grande Fratello dedicato ai famosi.

Ecco, a tal proposito, se pensate di vedere almeno stasera tutti coloro che sono stati concorrenti del reality e che sono stati dentro la Casa, vi sbagliate di grosso. Purtroppo non ci saranno tutti i vipponi e a rivelarlo è stata Elenoire Ferruzzi. Sui suoi profili social ha infatti scritto un post molto chiaro. Ecco le sue parole:

“Allora visto le continue rischieste, lo dico qui. Io stasera non sarò presente alla finale del GF Vip. In quanto è stato deciso che tutti i concorrenti eliminati tramite il televoto d’ufficio (io e Giovanni), tutti gli squalificati e chi ha abbandonato autonomamente il gioco, non potranno essere presenti alla finale”.

Questo significa, quindi, che oltre a Elenoire e Giovanni Ciacci, questa sera in studio alla finale del GF Vip 7 non ci saranno nemmeno Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e anche Patrizia Rossetti. Una scelta questa che ha lasciato un po’ spiazzati gli spettatori, soprattutto per quanto riguarda i non squalificati. Tra l’altro, riguardo proprio gli squalificati, non sono mancate in questi mesi molte polemiche per il diverso trattamento nei confronti di alcuni vipponi appunto squalificati. C’è chi infatti, nonostante la squalifica, ha continuato ad essere ospite in studio. Mentre gli ultimi due non sono entrati nemmeno nel momento in cui hanno dovuto lasciare la Casa.

Comunque l’appuntamento per l’ultima puntata del GF Vip 7 è per questa sera. Non perdetevela!