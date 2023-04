La madre di Tavassi sbotta su Twitter contro il GF Vip

NEWS

Debora Parigi | 3 Aprile 2023

GF Vip 7

Alcuni post social del GF Vip non sono andati a genio alla madre di Tavassi che ha quindi accesso una polemica su Twitter

L’account social del GF Vip preso di mira dalla madre di Tavassi

Siamo alla fine della settima edizione del GF Vip e questa sera andrà in onda la Finale. Così scopriremo chi sarà il vincitore. I finalisti già eletti sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Inoltre ci sono ancora in gioco anche Milena Miconi e Alberto De Pisis.

A tal proposito l’account ufficiale social del Grande Fratello da giorni sta facendo dei post su appunto la Finale e sui suoi concorrenti. Proprio questi post hanno acceso un po’ di polemica a partire proprio dalla madre di Tavassi. La signora Emanuela, infatti, ha retweettato il post del countdown del GF Vip con il -1, quello pubblicato ieri. E ha fatto notare che erano presenti tutti i vipponi tranne suo figlio. E ha scritto: “Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui”.

Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui 😏

Fino alla fine! #incorvassi #gfvip https://t.co/T1t8uZMbg0 — E F (@EmanuelaFuin) April 2, 2023

In effetti Edoardo, nei tre post del conto alla rovescia è presente solo in quello di quando mancavano 3 giorni alla finale. Negli altri non è mai presente. E anche altri fan si sono trovati d’accordo con la madre di Edoardo e Guendalina. Altri invece hanno fatto notare che invece stanno alternando i concorrenti ogni giorno nei vari post che vengono pubblicati.

Comunque oggi il profilo Twitter del GF Vip sta pubblicando ogni ora un post dedicato a ogni vippone. Ma la polemica non si placa. Vi ricordiamo che la finale del Grande Fratello andrà in onda questa sera alla 21.40 su Canale 5.