1 Nascono nuovi amori

Estate tempo di gossip sotto l’ombrellone e tempo anche di nuovi amori. Sì perché non è solo la primavera la stagione degli amori, anche l’estate ha il suo ruolo. E la stagione del caldo e delle vacanze è quella più che altro delle passioni. Così si vocifera della nascita di un nuovo flirt e c’entra il GF Vip.

In pratica si parla della nascita di una storia tra un’opinionista e un ex concorrente del Grande Fratello Vip, in particolare dell’ultima edizione, cioè la sesta. A lanciare la bomba è il sito Dagospia che nella rubrica A lume di Candela, nella parte finale, ha lanciato tre indovinelli, tra cui questo rumor fatto di passione.

A tal proposito, sul sito si legge: “A Milano gira voce che tra l’opinionista prezzemolina e un concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sia esplosa la passione. Di chi stiamo parlando?”

Gli indizi non sono molti. Intanto il luogo è Milano, quindi significa che entrambi abitano lì o comunque frequentano molto il capoluogo lombardo. Inoltre l’opinionista è considerata “prezzemolina”, quindi significa che ce la ritroviamo spesso in giro in vari programmi televisivi. E concludiamo con l’altro della coppia, cioè un concorrente del GF Vip 6. Qui dobbiamo andare per esclusione, togliendo tutti quelli che sono attualmente fidanzati o sposati, come ad esempio, Aldo Montano, Davide Silvestri, Alessandro Basciano, Giucas Casella.

Al momento è davvero difficile capire di chi si stia parlando. Occorrono sicuramente altri indizi più dettagliati. Ma se la storia è vera, presto usciranno allo scoperto con qualche paparazzata.

Intanto, a proposito di GF Vip, sono stati annunciati nuovi presunti nomi per la prossima edizione. Andiamo a vedere le ultime news…