1 L’indiscrezione sul GF Vip

Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione choc nelle scorse ore. Sul suo profilo Instagram, infatti, è comparso nelle sue Stories un discorso in merito al GF Vip. A quanto pare un ex gieffino avrebbe mandato foto intime a una vippona con la quale ha fatto il reality, sembrerebbe. Queste le sue parole esatte:

C’è una coppia che avreste tanto voluto vedere insieme, ma niente. L’unica cosa che è stata vista con sommo stupore degli amici di lei sono le foto del “coso”. Rigorosamente in penombra a mo’ di “natura morta” che manda a questa graziosa donzella su wa.

Deianira non fa nomi e risulta molto complicato capire di chi stia parlando. Sul web hanno iniziato a fare speculazioni. In molti pensavano si stesse riferendo a qualcuno che ha fatto parte della sesta edizione. Ma pare non sia così. Come riporta anche il sito Blugtivvu, infatti, sembra che stesse facendo riferimento a un’edizione passata. Ecco cosa leggiamo sul portale: “Su Twitter si sono ipotizzati dei nomi che hanno costretto l’appassionata di gossip a fare delle precisazioni, svelando che non stava parlando dell’ultima edizione ma si riferiva ad uno “scoop” del passato (poi ha cancellato tutto)“.

Rimane irrisolto il mistero su queste foto e l’identità dei protagonisti. Chissà se in futuro ne sapremo di più. Nel frattempo non si pensa solo al GF Vip che ci siamo ormai lasciati alle spalle, ma anche a quello che verrà. Il 19 settembre 2022, infatti, partirà la nuova edizione e già sta crescendo la voglia di scoprire che saranno i concorrenti. Tra le ultime indiscrezioni è spuntato anche il nome di Gigliola Cinquetti. Tra gli altri, poi, anche Antonino Spinalbese o una influencer che è stata al centro di critiche in precedenza.

Ma le notizie sul Grande Fratello non terminano qui…