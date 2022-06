GF Vip 7: la decisione di Antonino Spinalbese

Non cessano le indiscrezioni sulla prossima edizione del GF Vip 7. Continuano incessantemente i contatti con i vipponi che, a settembre, varcheranno la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di vedere Antonino Spinalbese nel cast del reality show, come riportato da Deianira Marzano. Ebbene sembrano esserci delle novità riguardo l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. A Trends&Celebrities, tutti i giorni in onda su RTL 102.5 ne ha parlato il diretto interessato.

Stando a quanto raccolto gentilmente da Gossip e TV, Antonino Spinalbese ha confermato di essere stato contattato, ma al momento lui non sembra cedere alle avance poiché impegnato con altri progetti. La sua decisione, dunque, a oggi non è arrivata, ma parrebbe più un “no” che un “sì”, anche se…mai dire mai! A preoccuparlo sembra essere la popolarità e avere gli occhi puntati 24 ore su 24:

“Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”

Ha ammesso Antonino Spinalbese alla radio. Ha poi parlato del suo lavoro e di quanto questo lo tenga molto indaffarato:

“Sono divenuto un imprenditore senza accorgermene, ho prodotto anche una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Sto ultimando gli shooting fotografici nelle Cinque Terre. Ho la fortuna di avere delle persone che mi seguono sul lato amministrativo, altrimenti io farei dei danni”.

La decisione di Antonino Spinalbese non sembra essere una scelta definitiva, ma ora come ora non ci sarebbero grosse possibilità. Riuscirà a resistere al GF Vip 7 o cederà? Staremo a vedere nelle prossime settimane se arriveranno nuove dichiarazioni.

Novella 2000 © riproduzione riservata.