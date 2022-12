GF Vip, scoppia una furiosa lite tra Antonella, Tavassi e Micol che dura più di un’ora

NEWS

Nicolò Figini | 28 Dicembre 2022

Frecciatina di Ivana Mrazova a Soleil Sorge

Soleil Sorge e Luca Onestini hanno avuto una relazione qualche anno fa. Nel 2017, però, il loro amore si è interrotto nel momento in cui l’ex vippona lo ha lasciato tramite una lettera. Ricordiamo che Luca all’epoca era ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Di lì a poco lui ha intrapreso una relazione con Ivana Mrazova che, purtroppo, si è conclusa quattro anni più tardi, ovvero nel 2021. Giungiamo ai giorni nostri: Onestini è tornato come concorrente della settima edizione del GF e Soleil è diventata opinionista temporanea per coprire l’assenza di Sonia Bruganelli.

Qualche giorno prima che ciò avvenisse aveva scritto sui social: “Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista. JK“. Durante la diretta, poi, ha fatto una battuta che in qualche modo ha messo in mezzo anche Ivana, anche se il discorso era riferito più a Nikita in quel frangente: “Beh se non ha trovato altre donne per così tanto tempo e continuano a succedergli questi casini qualche segno lo avrà lasciato. No, scherzo“. Sembra che la Mrazova una risposta l’abbia data.

All’interno delle sue Instagram Stories, infatti, ha iniziato dicendo che quella mattina sarebbe andata a vedere un film al cinema con le bambine. L’orario era stato scelto perché la pellicola sarebbe durata più di tre ore. Dallo schermo spunta una manina che fa il gesto di contare con le dita. A questo punto l’ex vippona pronuncia una frase che molti hanno letto come frecciatina verso Soleil Sorge: “Fai dei conti, che qua qualcuno non sa fare i conti, brava, brava“.

Soleil in queste ore ha deciso di rispondere: “Chi glielo dice che non parlavo di Fauxmance?“. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo seguiteci per non perdervi tante altre news.