Nicolò Figini | 16 Novembre 2022

Brad incontrerà Giaele De Donà al GF Vip?

In queste ore è diventato virale il video della proposta di matrimonio che Bradford Beck ha fatto a Giaele De Donà. Di lì a poco è uscita anche un’interista fatta all’imprenditore americano all’interno della quale rivela se andrà mai a trovare la moglie al Grande Fratello Vip. Prima di tutto ha spiegato di amarla ancora molto e afferma che la aspetterà. Anche se gli manca tantissimo non crede che apparirà durante una puntata del reality:

“Mi manca, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show. Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme, e quando il suo tempo come concorrente del Grande Fratello volgerà al termine, ci prenderemo del tempo per rilassarci insieme. È una rockstar e penso che vedermi non farebbe altro che buttarla fuori dal gioco“.

Non andare, quindi, verrebbe fatto per il bene di Giaele De Donà. In seguito, poi, si è parlato del suo compleanno. Alla rivista Chi, come riporta anche Pipol Gossip, Brad ha rivelato di aver avuto in mente molto di più di ciò che è stato fatto vedere in diretta. A causa, però, di alcuni problemi e preoccupazioni la sorpresa purtroppo è saltata:

“È stato progettato, studiato, avevamo i permessi, ma alcune preoccupazioni dell’ultimo minuto in merito a potenziali danni alla casa o alle attrezzature di produzione, ci hanno costretto a scartare quel piano all’ultimo minuto. Così ho inviato fiori, palloncini, donato i fondi extra in beneficenza. E realizzato un video speciale che riassumeva l’ultimo anno delle nostre vite. Poiché sentivo che era qualcosa di importante, le ho anche scritto una lettera, che era qualcosa che viene dal mio cuore“.

