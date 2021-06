Il mistero che avvolge l’identità di Banksy, uno dei più grandi artisti contemporanei si infittisce, e a oggi non c’è un volto sicuro da accostare al suo nome.

Voci di corridoio raccontano che alcuni paparazzi sono in pianta stabile a Venezia, e sarebbero disposti a fare carte false pur di accaparrarsi l’esclusiva di immortalare il volto del grande e misterioso writer che su Instagram conta quasi 11 milioni di seguaci.

Come vi abbiamo comunicato negli scorsi articoli pubblicati su Novella 2000, pare che Banksy si veda sempre più spesso nel capoluogo veneto in compagnia del noto attore di Gomorra e oggi affermato regista Massimoemilio Gobbi e di Moon, la bellissima ragazza mauriziana che in molti addetti ai lavori vociferano possa essere la fidanzata dell’enigmatico artista inglese.

Cerchiamo di fare ordine e chiarezza, e ricapitoliamo le tre ipotesi più logiche che sono state fatte negli anni.

Tutte le ipotesi sull’identità di Bansky

La prima ipotesi sostiene che Banksy possa essere Robert Del Naja, musicista dei Massive Attack.

Una seconda supposizione vuole che l’istrionico artista possa essere il fumettista e character designer Jamie Hewlett.

Infine, l’ultima eventualità da non sottovalutare è quella che lui e l’artista di strada nonché attivista politico Robin Gunningham possano essere la stessa persona.

Si era supposto anche che Banksy non fosse un singolo individuo, ma un collettivo di sei artisti o una donna, ipotesi poi sfumate nel tempo.

Le indagini tra i tre papabili profili sembrano proiettate più su Del Naja. Ricordiamo che quest’ultimo ha curato la colonna sonora del film Gomorra, proprio lo stesso film in cui Gobbi ha recitato… Sarà un caso? Ci sono svariati elementi che presuppongono che la loro possa essere un’amicizia di vecchia data.

Persone vicine alla casa di produzione Cinemaondemand Europa hanno fatto trapelare che sarebbe in lavorazione un film sugli amori e la vita di Banksy.

