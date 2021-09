1 Il retroscena su Gianmaria Antinolfi

Mancano pochissime ore alla partenza ufficiale del Grande Fratello Vip 6, e finalmente domani sera assisteremo all’ingresso in casa dei primi Vipponi. Come sappiamo quest’anno nel cast di sarà anche Gianmaria Antinolfi, che solo lo scorso anno è stato il protagonista del gossip e della cronaca rosa. L’imprenditore infatti come è noto ha avuto un breve flirt con Belen Rodriguez, che non è passato inosservato. Quest’anno così l’ex della showgirl argentina avrà l’opportunità di varcare la porta rossa e di mettersi in gioco con questa nuova esperienza. Nel mentre in queste ore a intervenire è stato Gabriele Parpiglia, che nella rubrica Aspettando Casa Chi, ha dato alcuni scoop proprio su Antinolfi. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Antinolfi non ha partecipato a nessun programma televisivo, ma la popolarità l’ha conosciuta sui giornali di cronaca rosa, perché è l’ex di Belen Rodriguez. Ma attenzione, perché l’imprenditore non ha fatto breccia solo nel cuore di Belen, ma anche di altre bellissime showgirl, ma non faremo i nomi adesso ma li faremo nel corso del programma, nel corso di Casa Chi”.

Ma non solo. Successivamente Parpiglia ha svelato che Gianmaria Antinolfi sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip, al posto di Andrea Zenga! Tuttavia l’imprenditore avrebbe rifiutato l’offerta, mentre quest’anno sarebbe pronto a mettersi in gioco. Queste le dichiarazioni del giornalista:

“Lo scorso anno Antinolfi era stato contattato per entrare in corsa al Grande Fratello. Al posto di chi? di Andrea Zenga. Ma Antinolfi lo scorso anno ha rifiutato, mentre quest’anno è pronto a entrare”.

Cosa accadrà dunque durante il percorso di Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip 6? Proprio all’interno del reality infatti l’ex di Belen Rodriguez incontrerà una sua presunta ex fiamma. Rivediamo di chi si tratta e cosa è accaduto.