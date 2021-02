1 Giorgio Manetti e il progetto cinematografico

Pochi ne sono a conoscenza, ma l’ex cavaliere di Uomini e donne Giorgio Manetti, oggi è anche sceneggiatore e attore. Di recente, infatti, è uscito il suo cortometraggio, A Killer for a Friend, che lui stesso ha scritto e in cui ha recitato accanto a Marco Becagli.

Tra l’altro la pellicola ha avuto un riscontro positivo, come lo stesso Giorgio ha raccontato al magazine di Uomini e donne.

Ci siamo divertiti, è stato stimolante. E c’è stata una bella accoglienza. È andata bene. Siamo finalisti a un concorso a Praga. Abbiamo vinto un concorso in Slovacchia come Miglior Cortometraggio drammatico. È stato un successo, non lo avremmo immaginato.

Ma Giorgio Manetti non si ferma al cortometraggio. Così tra un lavoro di campagna e uno per l’abbigliamento, si sta dedicando ancora al cinema. Questa volta si tratta di un lungometraggio. E sogna addirittura in grande perché tra i protagonisti vorrebbe un’attrice della serie TV Gossip Girl.

Sto scrivendo un altro film; questa volta non è un corto ma una pellicola di due ore, un thriller-poliziesco. Per il ruolo dell’ex fidanzata del mio personaggio avrei già identificato l’attrice perfetta: Blake Lively! Lei mi piace moltissimo. L’ho vista ne Le belve e la vorrei nel mio progetto. Si tratta ovviamente di un sogno ma… chissà, magari un giorno Blake leggerà questo mio appello! Sto scrivendo il soggetto e non è facile; mi sto scervellando per trovare un bel finale a effetto. Sono appassionato di cinema americano e vorrei che fosse degno del mio immaginario di riferimento.

Insomma Giorgio Manetti punta decisamente in alto sognando la presenza nel suo prossimo lavoro dell’iconica Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl e chissà se lei lo verrà mai a sapere?

Nell’intervista l’ex cavaliere è tornato anche a parlare di Gemma Galgani…