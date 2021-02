1 Giulia Cavagalià si è fidanzata

Sono passati diversi anni da quando Giulia Cavaglià ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo. Come ricorderemo l’influencer ha partecipato a Uomini e Donne per ben due volte, dapprima nelle vesti di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, e in seguito in quelle di tronista. Tuttavia le cose per lei non sono andate come sperato. Nonostante Giulia abbia fatto la sua scelta, ricaduta su Manuel Galiano, la relazione non ha avuto una lunga durata. Dopo poche settimane infatti i due hanno annunciato la fine della loro storia, e la Cavaglià ha così voltato pagina.

Qualche mese dopo l’ex tronista ha però ritrovato la serenità e l’amore, stavolta al fianco di Francesco Sole. La relazione è finita fin da subito al centro dell’attenzione mediatica, ma sembrava che tutto stesse procedendo a meraviglia tra Giulia e l’ex youtuber. Inaspettatamente però ad un tratto le cose sono precipitate e la coppia si è separata, senza mai svelare le reali cause della rottura.

Negli ultimi mesi così Giulia Cavaglià è stata single, ma pare che adesso le cose sano nuovamente cambiate. Sembrerebbe infatti che l’ex tronista di Uomini e Donne si sia fidanzata, con un volto già noto nel mondo dello spettacolo. Si tratta di un’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi, nonché ex fidanzato di Silvia Provvedi. Parliamo di Federico Chimirri, che come alcuni ricorderanno era seduto nel parterre di pretendenti di Nilufar Addati e di Sara Affi Fella.

Qualche ora fa proprio Giulia e Federico si sono mostrati insieme sui social affiatati ed in sintonia. Come se non bastasse in questi giorni la neo coppia sta trascorrendo una bellissima vacanza in montagna, per godersi un po’ di relax insieme. In molti però sul web si chiedono anche perché la storia tra la Cavaglià e Francesco Sole sia giunta al termine. Solo qualche tempo fa proprio l’influencer ha fatto intendere un tradimento. Rivediamo il suo lungo sfogo sui social.