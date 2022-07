Sono ormai trascorsi ben due anni da quando Giulia De Lellis ha iniziato la sua relazione con Carlo Beretta. Ancora oggi i due sono una coppia stabile e affiatata e sui social si mostrano più innamorati che mai. Tutto prosegue a meraviglia dunque tra l’influencer e il suo compagno, e in molti parlano già di presunte nozze. Proprio in queste ore infatti Giulia ha lasciato intendere che presto lei e Carlo potrebbero sposarsi! Ma facciamo un piccolo passo indietro e vediamo cosa è accaduto. Nella giornata di ieri la De Lellis e Beretta hanno partecipato al matrimonio dell’autrice Elena Ellis e del suo compagno Stefano Quaglieri. Dopo questa emozionante giornata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto una confessione che ha lasciato il web senza parole.

Giulia De Lellis ha infatti raccontato che Carlo Beretta si sarebbe molto emozionato nel prendere parte al matrimonio, e che tra i due lui è quello più propenso a sposarsi! Tuttavia l’influencer ha fatto un piccolo passo indietro, ammettendo di non sentirsi ancora pronta per le nozze. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Sono molto preoccupata perché ieri Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio e ha iniziato a fare dei discorsi strani onestamente, non volevo che lui come posso dire… diciamo che questo matrimonio gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco. Però tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, perché prima dobbiamo sistemare le cose della casa. Ho cercato di fargli capire che ci sono cose. Meno male che non ho preso il bouquet anche se Carlo sperava che mi cadesse proprio in testa. Invece io proprio no… anzi l’ha preso Ludovica quindi come ben sa, ha un anno di tempo. E ti sei salvato anche a sto giro eh? Per fortuna mia, direi…visto che lui è quello più…ecco…”.