1 Giulia De Lellis ha il Covid

Sono stati mesi molti importanti, gli ultimi, per Giulia De Lellis. Come sappiamo infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ottenuto la conduzione della prima edizione di Love Island Italia, ottenendo un ottimo successo. Come se non bastasse l’influencer si sta dedicando anche a nuovi progetti, e senza dubbio a breve arriveranno grandi novità. Anche la vita privata di Giulia procede a gonfie vele. Come è noto infatti da tempo l’ex corteggiatrice ha una relazione con Carlo Beretta, e ancora oggi tutto va a meraviglia tra i due. Tuttavia in queste ore è arrivata una piccola battuta d’arresto.

Con un post sui social infatti Giulia De Lellis ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. Chi segue l’influencer sa bene che è ipocondriaca e che negli ultimi due anni ha fatto il massimo per evitare di ammalarsi. Ciò nonostante il virus stavolta ha colpito anche a lei, e così Giulia alcune ore fa ha svelato quello che è accaduto. Ecco le sue dichiarazioni:

“Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto ‘per sicurezza’ prima di tornare a lavorare, sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato… sto cercando di rimanere tranquilla! Torno presto. Regalo in anticipo per i miei quasi 26 anni”.

Attualmente dunque sembrerebbe che Giulia De Lellis stia bene e che non abbia rilevanti sintomi. Naturalmente le facciamo tanti auguri di pronta guarigione e attendiamo con ansia il suo ritorno sul piccolo schermo. Nel mentre qualche mese fa l’influencer è stata protagonista di una fake news sul suo conto ed è stata costretta a intervenire per vie legali. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.