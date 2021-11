“Scomparso il papà di Giulia De Lellis”: l’influencer interviene ed è costretta a fare un chiarimento (VIDEO)

1 Giulia De Lellis smentisce la news sulla scomparsa di suo padre

Ieri sera, nelle storie del suo profilo Instagram Giulia De Lellis ha smentito la notizia di una presunta scomparsa del padre. Ha infatti pubblicato lo screen di un articolo online in cui si legge: “Mio padre si è perso: l’appello disperato di Giulia De Lellis”.

La nota influencer, diventata famosa per la sua partecipazione a Uomini e donne molti anni fa, ha quindi scritto nelle sue storie: “Mio papà sta bene, è solo una fake news (i parenti lontani possono tranquillizzarsi)”.

Successivamente ha messo un video, mentre era a cena con la famiglia. E ha chiesto al padre di dire a tutti che stava bene.

Giulia De Lellis interviene sulla fake news riguardante il padre pic.twitter.com/JcMipMMEbA — disagiotv (@disagio_tv) November 20, 2021

Ma cosa è realmente successo? In pratica Giulia ieri ha usato i suoi social per aiutare una persona. Un ragazzo aveva raccontato che suo padre si era perso e quindi chiedeva aiuto per ritrovarlo. La De Lellis ha voluto spargere la voce facendo un appello a tutti i suoi follower così da aiutare questo ragazzo. Il sito in questione ha usato tutto questo per un titolo sensazionalistico, anche se poi all’interno dell’articolo ha spiegato la realtà dei fatti.

