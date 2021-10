1 Giulia De Lellis vittima de Le Iene

È partita la nuova edizione de Le Iene, e a tornare insieme al programma sono stati i famigerati scherzi ai personaggi più amati del mondo dello spettacolo. La prima vittima è così stata Giulia De Lellis, che ha vissuto momenti non semplici. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. Complici dello scherzo sono stati Carlo Beretta, fidanzato dell’influencer e la sua assistente Giulia! Tutto è iniziato quando proprio quest’ultima ha chiamato l’ex corteggiatrice per dirle che aveva sul suo corpo delle strane macchioline rosse. A quel punto la De Lellis, che come i più sapranno è ipocondriaca, è subito entrata in allerta, essendo stata a stretto contatto con l’assistente. Quando l’influencer ha scoperto che poteva trattarsi di sifilide si è momentaneamente calmata, essendo una malattia che si trasmette sessualmente.

Quando però la mattina dopo Carlo Beretta, sempre con la complicità de Le Iene che lo hanno truccato con uno speciale make up, si è svegliato con le stesse macchioline rosse, Giulia è entrata letteralmente in crisi. L’influencer ha infatti subito ipotizzato che Carlo l’avesse tradita proprio con la sua assistente, e così i due si sono messi subiti in viaggio per Milano per visitare un dermatologo.

Il medico, a sua volta complice, ha così confermato la diagnosi: si tratta di sifilide! Giulia De Lellis a quel punto oltre a essere preoccupata per la sua salute, ha dovuto affrontare l’amara realtà: Carlo l’ha tradita con la sua assistente! L’influencer su tutte le furie ha così chiamato la sua collaboratrice, insultandola, ma quando le cose si sono spinte oltre ha scoperto la verità. La De Lellis è stata infatti vittima di un tremendo scherzo da parte de Le Iene! (QUI per il video completo)

View this post on Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Dopo essersi calmata, Giulia ha ammesso che sapeva che Carlo non l’avrebbe mai tradita e tutto è bene quel finisce bene! Nel mentre qualche giorno fa a parlare dell’influencer è stato Andrea Iannone, ex della De Lellis. Rivediamo le sue dichiarazioni.