La battuta sul vestito di Giulia De Lellis

Ieri sera è andata in onda su Rai 2 l’ultima puntata della nuova stagione di Stasera Tutto È Possibile, il programma condotto da Stefano De Martino. Tra gli ospiti della serata anche Giulia De Lellis, che per festeggiare Halloween è arrivata vestita da diavoletta, con tanto di corna e forcone. Ma non solo. Tra i Vip presenti in studio c’è stato anche l’imitatore Vincenzo De Lucia, vestito simpaticamente da Mara Venier. Tra risate, giochi e scherzi la trasmissione ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web. Proprio De Lucia, alla vista della De Lellis, ha fatto una simpatica battuta sul costume e sulle corna dell’influencer, facendo riferimento ai tradimenti di Andrea Damante. Come qualcuno ricorderà infatti all’epoca Giulia scrisse anche un libro sull’accaduto, intitolato proprio “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”. Questa la battuta dell’imitatore, che non è passata inosservata:

“C’è anche Giulia, amore, da diavoletto con le corna, per non perdere l’abitudine”.

Nel mentre solo qualche giorno fa a tornare sui tradimenti a Giulia De Lellis è stato proprio Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato infatti raggiunto da Pio e Amedeo, e nel corso di una puntata di Emigratis i due comici hanno chiesto ad Andrea di parlare di Giulia. A quel punto Damante ha svelato quante volte ha tradito la De Lellis, affermando:

“Ho iniziato facendo il tronista, lì mi sono fidanzato con Giulia De Lellis. Se è vero che mi facevo le amiche? Le amiche no. Però mi ha beccato. Ho lasciato Whatsapp collegato al computer. Se c’erano scambi di cose intime? No. Non mi ricordo cosa c’era scritto nei messaggi. A un certo punto mi ha spaccato tutta casa. Quante volte l’ho tradita? Solo una…vabbè è capitato un paio di volte”.

