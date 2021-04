La reazione del padre di Giulia al suo primo bacio con Sangiovanni

1 Il padre di Giulia commenta Sangiovanni

Nella scuola di Amici 20 sono nate alcune storie d’amore tra gli allievi protagonisti. Insieme in casette quasi h24, ci si poteva aspettare che nascessero dei sentimenti che andavano oltre l’amicizia. E una delle coppie più amate dai fan è sicuramente quella formata da Giulia Stabile e Sangiovanni. La ballerina e il cantante stanno ormai insieme da circa 4 mesi e appassionano molto con le loro vicende.

Proprio ad Amici Giulia, molto insicura di se stessa ma sempre col sorriso sulle labbra, ha dato il suo primo bacio, a Sangiovanni appunto. E chi ha seguito il talent dalla prima puntata sa benissimo che il cantante era proprio colui di cui la ballerina aveva preso una cotta dal primo momento. Insomma, ad Amici la sfortuna di Giulia ha girato alla larga portandole molte gioie, sia in amore che a livello professionale.

Ma come tutti noi abbiamo visto quel primo bacio, anche i genitori di Giulia e Sangiovanni hanno visto tutto. A tal proposito, come hanno reagito? In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, la madre di Giulia ha raccontato qual è stata la sua reazione a quel bacio. E ha anche riferito ciò che ha fatto il marito, il padre della ballerina. Proprio la reazione di lui fa un po’ sorridere ed è da classico padre protettivo. Ecco le parole della signora Susi:

Prima di conoscere Sangiovanni, mia figlia non aveva mai dato nemmeno un bacio a un ragazzo. Non si era mai innamorata perché pensava soltanto alla danza. Nella sua vita non c’era tempo per i ragazzi. Sono felice che, finalmente, in un ambito protetto come quello della scuola di Amici, anche per lei sia giunto il momento dell’amore.

Io mi sono sentita un po’ in colpa nell’assistere a quello che lei faceva e a quello che stava crescendo nel suo cuore. Mi è sembrata di spiarla dal buco della serratura. Ormai però mi sono abituata. Anzi, sono proprio contenta che abbia trovato un ragazzo come Sangiovanni. Sono carini insieme. Mio marito, invece, quando ha visto che si scambiavano il loro primo bacio ha smesso di parlare. È gelosissimo di Giulia. C’è voluto del tempo per elaborare la situazione. Adesso, però, riesce a dire: “Sangiovanni mi è simpatico”. Un po’ alla volta gli piacerà sempre di più.

Insomma, il padre di Giulia sembra iniziare ad accettare Sangiovanni e sarà divertente vedere il loro primo incontro.

La madre della ballerina ha anche riferito il passato difficile che Giulia ha subito…