1 Brand e costo della borsetta di Giulia Salemi

Abiti stilosi e sofisficati, classe ed eleganza da vendere. Questa è prerogativa delle star sul red carpet. Ancora una volta gli ospiti del Festival del Cinema di Venezia 79 stupiscono con i loro look all’avanguardia e Giulia Salemi è una delle influencer che più ha attirato l’attenzione del pubblico.

Per l’ex gieffina si tratta, pensate, della quarta volta alla Mostra più famosa e attesa dell’anno. E anche stavolta non è passata inosservata con i capi. Giulia Salemi, come reso noto da lei stessa, si è affidata allo stilista libanese, Georges Hobeika.

Se il vestito monospalla color pastello sfoggiato dalla fashion blogger ha conquistato tutti, ad attirare l’attenzione è anche l’outfit della serata. Ancora una volta si tratta di un abito monospalla con cut out sul busto e una gonna piumata. Ad impreziosire il tutto la curiosa borsetta a forma di rossetto. Un accessorio, griffato Judith Leiber solito alla realizzazione di creazioni uniche nel proprio genere, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Come si apprende da Fanpage, la pochette Lipstick Pinkie di Giulia Salemi è “una borsa a mano interamente ricoperta di cristalli, fatta in metallo color argento con dettaglio colorato che riproduce la tinta per le labbra”. Conosciamo il brand. Ma il costo? Sappiamo che certamente ve lo state domandando. Ebbene se volete anche voi la medesima borsetta dell’influencer dovrete sborsare la bellezza di 5.000 Euro, come riportato sul sito ufficiale del brand. Pensate che la stessa pochette l’ha utilizzata anche Kylie Jenner due settimane fa per il lancio della sua collezione.

Giulia Salemi si è detta felice e orgogliosa di aver preso parte all’evento e ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto e ha confessato come sia stato il red carpet che ha sempre desiderato. L’influencer ha confidato di essere orgogliosa di aver fatto questa esperienza e aver quindi potuto sfoggiare degli abiti e accessori meravigliosi.

Dopo l’esperienza a Venezia, Giulia Salemi tornerà ai suoi progetti. Di recente si è parlato a un possibile ritorno dell’influencer al Grande Fratello Vip. Chiaramente non come concorrente ma con un ruolo totalmente nuovo. Scopriamo insieme quali sono le ultime indiscrezioni circa questa notizia….