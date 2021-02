1 L’outfit di Giulia Salemi

Un’altra bella ed entusiasmante puntata del GF Vip per questa sera. Una delle ultime eliminate, Giulia Salemi torna ad incuriosire i telespettatori con il suo sofisticato outfit. Durante gli scorsi appuntamenti l’influencer ha avuto il piacere di indossare lo stesso abito che abbiamo già visto nel 2020 a Jennifer Lopez.

In questi mesi di permanenza in Casa, ma anche una volta uscita, Giulia Salemi non si è mai risparmiata e ha sempre regalato ottimi look dei marchi più importanti e conosciuti in tutto il mondo. Cosa sappiamo invece di questo vestito total black? Giulia Salemi per questa sera ha scelto di indossare un abito lungo con uno spacco niente male.

Il brand scelto da Giulia Salemi per la puntata del GF Vip è di Alessandra Rich, mentre il prezzo corrisponde a 1850 Euro. Ecco la foto pubblicata sui social e tutti le informazioni e curiosità.

Proprio su Instagram Giulia Salemi ha postato una bellissima foto dallo studio, dove ha deciso di mostrare il suo bellissimo vestito ai fan, poco prima della puntata…

Vi è piaciuto il look scelto da Giulia Salemi per la puntata del Grande Fratello Vip? Continua per tutte le altre informazioni sul reality show…