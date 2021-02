1 Il look di Giulia Salemi

Anche questo venerdì la puntata del Grande Fratello Vip è ricca di tantissimi colpi di scena. Si è tornato a parlare anche di Giulia Salemi al televoto insieme a Stefania Orlando. Per questo appuntamento, però, l’influencer ha ricevuto un abito davvero speciale. Ma quale look ha scelto per questa sera?

Nel tardo pomeriggio di oggi Giulia Salemi è rimasta a bocca aperta appena sono arrivati i vestiti per l’appuntamento di questa sera. La bella italo-persiana infatti questa sera ha l’onore di indossare lo stesso abbigliamento che abbiamo già visto ad una famosissima cantante. Ricordate Jennifer Lopez durante la sfilata di moda per la presentazione della collezione Primavera 2020 di Versace? La cantante ha vestito un abito di seta con una stampa, molto vaporoso che fasciava benissimo il suo corpo.

A replicare il tutto, questa sera, è proprio Giulia Salemi come dicevamo. Conosciamo il brand, ma il costo qual è? Il prezzo del vestito corrisponde a 5500 Euro. Ma non solo. Abbiamo qualche informazione anche riguardo alle scarpe, firmate Casadei, che costano la bellezza di 675 Euro. Ecco le news fornite da Manuel Di Gioia.

E a voi piace l’abito che indossa Giulia Salemi questa sera? Continuate a seguirci per altre news sul Grande Fratello Vip!