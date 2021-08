1 Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano?

Sono ormai mesi che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 5, hanno dato il via alla loro storia d’amore. Ancora oggi tutto procede a meraviglia tra i due e al momento la coppia è una delle più belle e amate del mondo dello spettacolo italiano, e non solo. Già in molti nel mentre sognano il momento in cui l’influencer e l’ex Velino compieranno il grande passo, mettendo su famiglia. Solo qualche ora fa così a lanciare la bomba è stata la pagina Investigatore Social, che ha fatto sapere come Giulia e Pierpaolo stiano già pensando alle nozze. Ma non solo. Stando a quanto si legge infatti pare che la Salemi e Pretelli stiano anche già organizzando il matrimonio! Questo quanto si legge in merito:

“Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”.

Naturalmente la notizia del presunto matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha subito fatto il giro del web, arrivando fino alle orecchie di Fariba Tehrani, madre dell’influencer. Quest’ultima, come riporta Amedeo Venza, avrebbe però smentito la notizia delle presunte nozze tra Giulia e Pierpaolo, facendo intendere di non essere a conoscenza del tutto. Fariba infatti, come si legge sul profilo di Venza, ha semplicemente affermato:

“A me non risulta”.

Pare dunque che al momento Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non siano ancora vicini al matrimonio. Tuttavia non è da escludere che in futuro gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 decidano di compiere questo importante passo. Nel mentre solo qualche giorno fa l’ex Velino di Striscia La Notizia ha festeggiato il suo 31esimo compleanno, e sui social non è mancata una bellissima dedica da parte di Giulia, che ha emozionato il web. Rivediamo le sue parole.