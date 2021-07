1 La rivelazione di Pierpaolo Pretelli

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno dato ufficialmente il via alla loro relazione. Come sappiamo l’ex Velino e l’influencer si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip 5, e a poco a poco tra i due è scoppiata la passione. Proprio durante il loro percorso il pubblico ha assistito alla nascita della coppia, e anche dopo la fine del reality Pierpaolo e Giulia hanno avuto modo di viversi lontani dalle telecamere. A oggi tutto procede a meraviglia tra i due ex gieffini, che si mostrano sui social complici, felici e innamorati come mai prima d’ora.

Nel mentre proprio in queste ore Pierpaolo Pretelli si è raccontato nel corso di un’intervista per il nuovo del settimanale Chi. Nel corso della chiacchierata il modello ha fatto delle rivelazioni inedite sulla sfera intima con Giulia Salemi. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Biccy:

“Tra noi c’è molta chimica. Giulia è tanto sensuale, è di una bellezza disarmante. L’ho pregata di truccarsi poco perché quando si sveglia è al top. Quante volte lo facciamo in una settimana? Diciamo che io sono molto esigente e lei mi accontenta sempre. Una di queste volte mi ha detto ‘nella casa non sembravi così’. Il fatto è che lì dentro con le telecamere avevo le mani legate. […] A parte la sfera più intima con lei sto benissimo. Ci divertiamo un sacco, ridiamo sempre, scherziamo. Penso che sia bello avere una fidanzata che è anche una tua amica. Lei per me è davvero tutto”.

Ma non solo. Sempre nel corso dell’intervista per Chi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno avuto modo di farsi delle reciproche dichiarazioni d’amore che hanno emozionato i fan della coppia. Andiamo a leggere le loro parole in merito.