1 Da corteggiatore di Sara Shaimi a tentatore nel Temptation Island di settembre condotto da Alessia Marcuzzi. Stiamo parlando di Giuseppe Nastasi.

A settembre inizierà il nuovo Temptation Island, condotto da Alessia Marcuzzi. Nell’attesa che vengano annunciate le coppie partecipanti (che saranno tutte sconosciute) e la data di inizio, stanno uscendo le prime indiscrezioni sui tentatori. E proprio a questo proposito la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni Uominiedonneclassicoeover ha annunciato che tra questi c’è un ex corteggiatore di Sara Shaimi. Stiamo parlando di Giuseppe Nastasi.

A conferma di questo c’è anche una storia del diretto interessato mentre si trova all’aeroporto in partenza. Ma qual è la destinazione? Grecia? Ibiza? Mare? Montagna? Insomma una bella vacanza? A quanto pare no, ma direzione Sardegna per il villaggio del docu-reality firmato da Maria De Filippi. Anche se c’è da dire che si può considerare vacanza anche questa.

Se così fosse, in attesa dell’annuncio ufficiale, significa che le registrazioni del nuovo Temptation Island stanno per iniziare. E speriamo quindi che presto arrivi anche l’annuncio della data ufficiale di inizio di messa in onda. Quello che è certo è che sarà come sempre su Canale 5 alle 21.30 circa.

Ma voi lo ricordavate Giuseppe Nastasi? Per chi se lo fosse dimenticato, vi rinfreschiamo la memoria, ricordandovi anche tutte le polemiche di cui era stato protagonista durante il lockdown in riferimento proprio a Uomini e donne…