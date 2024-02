Cosa è successo al GF mentre tutti guardavano Sanremo: il resoconto completo

NEWS

Debora Parigi | 12 Febbraio 2024

Grande Fratello

La scorsa settimana gli occhi degli spettatori televisivi (e anche i commenti social) sono stati puntati sul Festival di Sanremo. Quindi in pochi hanno seguito le vicende degli inquilini del Grande Fratello. Cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia mentre l’Italia pensava solo alle canzoni nella città dei fiori? Vi facciamo un piccolo riassunto in vista della puntata.

Il riassunto del Grande Fratello nella settimana di Sanremo

Diciamo la verità, l’ultimo ricordo che gli spettatori del Grande Fratello hanno del reality è la puntata andata in onda lunedì 5 febbraio. Poi, dal giorno successivo, tutti si sono occupati del Festival di Sanremo lasciando da parte le vicende dei concorrenti. Ma stasera il GF torna in onda e bisogna essere preparati per capire le dinamiche. Ecco quindi un piccolo riassunto di cosa è accaduto.

Iniziamo col dire che tutti i concorrenti sono rimasti molto dispiaciuti dell’uscita di Fiordaliso. La cantante, infatti, ha deciso di ritirarsi dal gioco. Ma sui social ha mostrato supporto a tutti dicendo che le mancano già. Probabilmente sarà in studio stasera. Intanto nella Casa sono entrati due nuovi inquilini che si stanno facendo conoscere.

Una cosa del Grande Fratello che ci siamo persi è stat la nascita di un triangolo amoroso. Chi sono i coinvolti? Vittorio, Greta e Sergio. Vittorio e Greta si sono molto avvicinati, hanno una certa sintonia e sono molto affini, si fidano l’uno dell’altra. Ma lei ha anche un interesse per Sergio e proprio questo ha creato delle tensioni in Casa. Sergio vorrebbe che Greta si decidesse, ma lei non ci riesce e si sente in colpa per questo. Una parte della Casa è dalla parte di lei.

E a proposito di amore, c’è una vicenda che riguarda Perla. Dopo il confronto con Mirko, lei ha iniziato a pensare in maniera profonda al rapporto col suo ex e ha iniziato a farsi delle domande che l’hanno portata ad avere dei ripensamenti. Confidandosi con Letizia, Perla ha detto di sentirsi ancora estremamente legata a Mirko e di vederlo nel suo futuro, accanto a lei. Ad oggi non riesce a pensare a un altro uomo al suo fianco e lo vede come il padre dei suoi figli.

In questa settimana nella Casa del Grande Fratello non sono certo mancati i litigi. Il più forte è stato sicuramente quello nella notte tra Vittorio e Beatrice. Infatti i due sembrano ormai essere ai ferri corti tanto che lui è arrivato a pensare di lasciare il gioco perché non si sente tranquillo. Un battibecco lo hanno avuto anche Anita e Giuseppe, lei infatti si è detta stanca della gelosia di Garibaldi e hanno avuto un confronto. Confronto anche per Letizia e Paolo, poi risolto. E infine proprio ieri c’è stata qualche tensione in cucina tra Beatrice e Grecia.

Concludiamo dicendovi che giovedì tutti i concorrenti del Grande Fratello hanno fatto una gita fuori porta. Sono quindi usciti dalla Casa e hanno passato una giornata altrove. Magari stasera scopriremo dove sono stati.