Helena Prestes questa sera è rientrata nella casa del Grande Fratello per avere un confronto definitivo con Lorenzo Spolverato.

Il confronto tra Helena e Lorenzo

Questa sera Helena è rientrata nella casa del GF per avere un confronto con Lorenzo. Appena varcata la soglia, Alfonso Signorini ha subito chiesto alla Prestes se sentisse anche la mancanza di Lorenzo. La modella ha risposto affermativamente.

A quel punto, il conduttore ha mandato una clip riassuntiva del rapporto tra i due ex coinquilini, da quando erano estremamente vicino, fino poi alla rottura risalente ormai a mesi fa e allo scontro della puntata precedente all’uscita di Helena.

I due si sono poi ritrovati in salotto per un chiarimento definitivo, che non è andato a buon fine, perché di base non era quello l’obiettivo. Prestes ha esordito dicendo a Lorenzo che con lei ha sempre giocato e con Shaila si starebbe comportando allo stesso modo.

A detta della modella, Spolverato sarebbe innamorato solamente di se stesso e ad oggi non vedrebbe più nulla di bello in lui, come aveva sempre detto nei mesi passati, nonostante le liti. Helena l’ha accusato di essere manipolatorio e non solo con lei.

“Sei un bugiardo, racconti tante di quelle bugie solo per convenienza. Cerchi di manipolare tutta la casa. Con Shaila stai facendo gli stessi giochetti che facevi con me. Tu ami soltanto te stesso. Ho provato a vedere il meglio di te, ma di te non c’è niente di bello. […] Mi hai manipolato. Sei un manipolatore, tu non riesci a dire la verità. […] Scegli sempre la strada cattiva.“

Ha asserito Helena. Signorini è poi intervenuto per lasciare la parola al modello di Corsico, ma Helena ha voluto ricordare prima quello che Lorenzo aveva detto in Spagna, ovvero che con lei stava solamente giocando.

A quel punto Spolverato ha smentito, ribadendo di non essere mai stato innamorato, ma di non aver finto con lei. La Prestes, però, non ha creduto ad una parola.

Lorenzo ha provato in chiusura a ribattere ulteriormente, mentre Helena stava lasciando la casa, ma la modella l’ha lasciato solo all’ingresso, sbattendogli la porta rossa in faccia.